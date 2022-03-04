Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров и прекращении огня
Стороны завершили второй раунд переговоров и договорились о том, что третий раунд проведут в ближайшее время
В Беловежской пуще завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны смогли достигнуть соглашения по ряду вопросов.
Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны договорились о проведении третьего раунда переговоров в ближайшее время.
Также сообщается, что стороны смогли договориться о том, чтобы организовать гуманитарные коридоры, а также достигли договорённости по прекращению огня.
В то же время украинская сторона отмечает, что им не получилось достигнуть тех результатов, которые были поставлены.
Представитель делегации от России Владимир Мединский сказал, что сторонам удалось достичь «значительного прогресса».
Время и место проведения третьего раунда переговоров пока не определены.