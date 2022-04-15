Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза персонами нон грата

Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза (ЕС) в Москве персонами нон грата. Как сообщает МИД РФ, в ближайшее время они должны покинуть страну.

Мера была принята в ответ на высылку дипломатов постпредства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии. Соответствующую ноту сегодня вручили главе представительства ЕС Маркусу Эдереру.

«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества», — сообщает МИД РФ.

Напомним, что 5 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил выслать 19 сотрудников постпредства России при ЕС. Западные страны массово высылают российских дипломатов из своих стран в ответ на специальную военную операцию России на Украине.