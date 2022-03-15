Россия официально вышла из Совета Европы

РФ официально выходит из Совета Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Как отметил вице-спикер Госдумы и глава парламентской делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой, решение о выходе РФ из Совета Европы принято, а вся ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО. При этом Россия выходит из организации по собственной воле.

Кроме того, при выходе из Евросовета Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека, отметил Толстой.