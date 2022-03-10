Россия отказалась от участия в Совете Европы

Россия не будет участвовать в Совете Европы. Об этом сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — сказано в заявлении ведомства.

Отметим, что Совет Европы не входит в систему Евросоюза. 25 февраля представители Совета Европы приняли решение о приостановлении членства России в организации без её исключения.

Причиной для принятия такого решения стала ситуация на территории Украины.