Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору
Россия также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и отменяет безвизовые поездки на острова для японцев
21 марта 2022, 22:29
Россия отказалась от ведения с Японией переговоров по мирному договору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также в качестве ответа на санкции прекращает безвизовые поездки японцев на эти острова.
Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
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