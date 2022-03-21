Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Россия отказалась от ведения с Японией переговоров по мирному договору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также в качестве ответа на санкции прекращает безвизовые поездки японцев на эти острова.

Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.