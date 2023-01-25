Россия заявила о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине

США и их союзников предупредили о последствиях передаче Киеву оружия, которее позволит ударять по мирным городам РФ в глубине территории

25 января 2023, 20:32, ИА Амител

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Россия готова к жёсткому ответу на поставки оружия Украине от стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва даст немедленную реакцию в том случае, если США и их союзники по альянсу предоставят Киеву оружие для ударов по мирным городам России, а также для попыток захвата конституционно закреплённых территорий.

"Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", – заключил российский делегат.

Напомним, что ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что в случае военного конфликта НАТО с Россией армиям стран Евросоюза понадобится провести "частичную мобилизацию людей и техники".