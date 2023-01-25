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Россия заявила о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине

США и их союзников предупредили о последствиях передаче Киеву оружия, которее позволит ударять по мирным городам РФ в глубине территории

25 января 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия готова к жёсткому ответу на поставки оружия Украине от стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва даст немедленную реакцию в том случае, если США и их союзники по альянсу предоставят Киеву оружие для ударов по мирным городам России, а также для попыток захвата конституционно закреплённых территорий. 

"Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", – заключил российский делегат.

Напомним, что ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что в случае военного конфликта НАТО с Россией армиям стран Евросоюза понадобится провести "частичную мобилизацию людей и техники".

Комментарии 13

  • Такое предупреждение может сделать только президент.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Оборонительные" ракетно-ядерные удары по Европе все ближе!
    25 января, Гость   Ответить
  • Если гейропейцы смогут говорить,тогда это ещё не ядерный удар будет.
    25 января, Гость   Ответить
  • Это бы серьезно прозвучало из уст Путина. А так это пшик. Путин почему то молчит.
    26 января, Гость   Ответить
  • Нужно испытание ядерной ракеты в безопасном нейтральном месте, но такой мощности, чтобы сейсмографы зафиксировали его во всех странах Запада. Потому что даже в России уже начинают сомневаться, что у нас есть ядерной оружие, а на Западе уверены, что его нет. Если не не покажут, что оно есть, значит его, похоже правда, уже нет
    26 января, Гость   Ответить
  • Красная линия становится всё ширше и ширше.В смысле декларируется.
    26 января, Гость   Ответить
  • Нужно испытание ядерной ракеты в безопасном нейтральном месте, но такой мощности, чтобы сейсмографы зафиксировали его во всех странах Запада. --- Ну как только начнем движение ракет, нам сразу прилетит, или вы думаете США будет ждать? Вы готовы из-за Украины уничтожить Россию?
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, а вы уже в штаны наклали ? Я только за, пусть ВВП нажимает кнопку, чтобы вся эта гейропейская и пиндосская жирующая падаль сдохла, поджарилась. Да, мы тоже не выживем, но это будут уже сопутствующие мелочи.
    26 января, Гость   Ответить
  • Россия самая огромная по территории страна,много в ней лесов,полей и рек.Отсюда продолжится и расширится жизнь на планете.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вы думаете, США может рисковать своими жизнями из-за нестерпимой любви к Украине?
    26 января, Гость   Ответить
  • США не испытывает никакой любви ни к какой Окраине. США зарабатывают деньги на военно-промышленном комплексе, как они это делали весь 20 век, и обе мировые войны стали для них не просто Клондайком, а Мега-призом. И во-вторых, США зарабатывают на общемировом кризисе. Пускай говорят, что Россия - это максимум 5% от мировой торговли, но что-то эти 5% как-то очень сильно на всех повлияли. В иное время трудно было бы представить, что Баварские моторные заводы, ака БМВ, намерились мигрировать в США на постоянное место жительства.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вы думаете, США может рисковать своими жизнями из-за нестерпимой любви к Украине?---- При чем здесь Украина? Они своими жизнями рисковать не будут.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, а вы уже в штаны наклали ? Я только за, пусть ВВП нажимает кнопку, чтобы вся эта гейропейская и пиндосская жирующая падаль сдохла, поджарилась. Да, мы тоже не выживем, но это будут уже сопутствующие мелочи - выздоравливай
    26 января, Гость   Ответить
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