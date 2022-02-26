Россию отстранили от участия в Евровидении на фоне событий на Украине
В Европейском вещательном союзе сочли, что включение российских кандидатов этого года нанесёт ущерб репутации конкурса
Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе “Евровидение”. Информация об этом появилась на сайте Европейского вещательного союза (EBU).
Организаторы фестиваля заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в мероприятии.
“Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесёт ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации”, — говорится в заявлении союза.
Организаторы подчеркнули, что Евровидение по-прежнему поддерживают ценности, которые способствуют “международному обмену, объединяют аудиторию, прославляют разнообразие через музыку и объединяют Европу на одной сцене”.