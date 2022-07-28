Девять политических партий планируют участвовать в крупных муниципальных выборах в Алтайском крае, намеченных на сентябрь 2022 года. Причём в полном составе они заявились только на одни выборы — в Барнаульскую гордуму. Речь идёт о «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людях», «Справедливой России — За правду», «Зелёных», «Партии пенсионеров», «Родине» и КПКР. О ходе избирательной кампании на пресс-конференции 28 июля рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

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Единороссы и самовыдвиженцы активнее всех

По её словам, всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в Алтайском крае по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.

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По состоянию на 27 июля статус выдвинутого кандидата (обязательное условие — личная подача документов в избирком) получили 5043 человека. Наибольшее количество претендентов на данный момент представляют ЕР — 3101 человек. На втором месте самовыдвиженцы — 980 кандидатов. Далее расположились кандидаты от КПРФ (348), СРЗП (248), ЛДПР (217) и «Новых людей» (79). Скромнее оказались представлены «Зелёные» (22), «Родина» (21) и «Партия пенсионеров» (21). На последнем месте по числу зарегистрированных кандидатов пока комроссы — пять человек.

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На выборы в Барнаульскую гордуму, помимо кандидатов от партий, заявились девять самовыдвиженцев, всем им для регистрации необходимо собирать подписи в свою поддержку. Причём только среди тех избирателей, кто проживает в округе, где планирует баллотироваться кандидат. Один из самовыдвиженцев, Вадим Астаховский, уже получил отказ в регистрации из-за допущенных нарушений при сборе подписей. Всего же по остальным территориям отказ получили восемь независимых кандидатов, включая одного на выборах в Рубцовский горсовет. Пока это менее 1% от общего числа уже зарегистрированных соискателей мандатов.

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Иноагенты и судимые

По словам Ирины Акимовой, на нынешних выборах пока нет ни одного кандидата, кто имел бы статус иностранного агента. А вот лиц с судимостью хватает. По состоянию на 27 июля тех, кто в прошлом имел проблемы с законом, насчитывается 103 человека, или около 2% от общего числа зарегистрированных кандидатов. Причём сразу шестеро из них подали документы на выборы в Барнаульскую гордуму. Ещё 50 человек из этого списка баллотируются в районах или других городах. Кроме того, 41 кандидат, не понаслышке знакомый с УК РФ, попробует стать сельским депутатом, а шесть человек с небезупречной биографией метят на должность главы сельсовета.

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Сколько будут стоить выборы

Глава КИК назвала суммы на проведение выборов в крупных алтайских муниципалитетах. Напомним, самыми дорогими станут выборы в Барнаульскую гордуму — 105,9 млн рублей. Во всех остальных городах затраты будут гораздо ниже. Например, Бийску кампания обойдётся в 13,3 млн рублей, Рубцовску — в 8 млн, Новоалтайску — в 5,169 млн, Заринску — в 1,89 млн, а Яровому — в 724 тысячи рублей.

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О чём еще рассказала Ирина Акимова

На выборах депутатов Барнаульской гордумы на 101 избирательном участке будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего же в краевой столице образовано 259 УИКов, то есть КОИБы получат 39% участков. При этом на всех без исключения барнаульских УИКах установят системы видеоконтроля и фиксации. Также видеорегистраторы разместят ещё в нескольких крупных муниципалитетах — всего будет задействован 461 участок, или около 30% от их общего числа по краю.

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