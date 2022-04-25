Салют, эстафета и митинг. Как отметят Первомай в Барнауле впервые после начала пандемии

Спустя два года пандемии праздник 1 Мая в Барнауле отметят традиционными митингами и шествиями с участием профсоюзов и политических партий. Как сообщили в мэрии города, на Первомай в городе запланировано провести эстафету и салют, который пройдёт около 22:00.

Точной программы у мэрии ещё нет, однако в ближайшее время её должны утвердить. Известно, что состоится шествие с митингом Алтайского краевого союза организации профсоюзов под названием «За мир, труд, май». Профсоюзы соберутся в 08:30 у Дома союзов, вместе с политическими партиями они пройдут по центральной аллее до корпуса АлтГУ и выйдут на площадь Советов. Там в 09:30 и состоится митинг. Акцию поддержит актив алтайского Народного фронта, сообщает «Толк».

При этом планы на 1 Мая уже появились у некоторых политических партий. Так, «Справедливая Россия — За правду», кроме участия в общем шествии, собирается провести акцию в 11 часов в парке «Солнечный ветер».

«Мы пригласим барнаульцев принять участие и образуем из людей букву Z. Будут партийные флаги и лозунги: „Мир — труд — май“, „За мир без нацизма“, „Наша армия — наша гордость“. Это будет такой флешмоб. Больше ничего не планируется», — рассказали в пресс-службе СРЗП.

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В КПРФ же пока не определились, что они будут делать на 1 Мая, однако проводить мероприятия точно планируют и хотят присоединиться к профсоюзам, если это будет возможно.

Официальный председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович рассказал, что первомайские лозунги партии будут связаны с «международной солидарностью трудящихся вокруг России, которая находится в авангарде борьбы против империализма». Также в повестке — поддержка обычных людей в период кризиса.