Самолет со спикером Конгресса США Пелоси сел в столице Тайваня

Самолет, на котором предположительно летела спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, успешно приземлился в аэропорту тайваньской столици Тайбэй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньские телеканалы.

Ранее издание CNBC сообщило, что в Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

Отметим, что ранее стало известно об отправлении в сторону Тайваня неуточненного количества СУ-35 Народной освободительной армии Китая (НОАК). Также сообщалось и о взлете американских истребителей в военной базы в Японии. Подтвержденной информации о каких либо столкновениях нет.

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Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае крайне негативно отнеслись к возможному полёту Пелоси на остров.

В результате китайская армия начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.