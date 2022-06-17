Самостоятельно преодолеть мунфильтр. Алтайские справороссы рассказали об амбициозных планах на осенние выборы

Социалисты намерены значительно увеличить число муниципальных депутатов в представительных органах местного самоуправления по итогам масштабных выборов в Алтайском крае. Кампания пройдёт в единый день голосования, 11 сентября. Сейчас у «Справедливой России — За правду» 377 мундепов, это второе место среди всех политических партий в регионе. Справороссы рассчитывают получить как минимум 600 депутатских мест, что позволит им спокойно преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах в 2023 году.

17 июня партийцы по всей стране проводят пресс-конференции «За честные выборы». Ключевое внимание уделяется вопросам прозрачности, открытости и, как следствие, — легитимности всей процедуры. По словам руководителя исполкома алтайского отделения СРЗП Евгении Боровиковой, партия намерена существенно увеличить численность фракций в представительных органах власти трёх крупнейших городов — Барнауле, Бийске и Рубцовске. В случае с Барнаульской гордумой речь идёт о пяти одномандатных округах из 20, а также нескольких местах по партспискам. «Мы понимаем, что конкуренция вырастет, так как к большой четвёрке могут присоединиться ещё две партии — „Коммунисты России“ и „Новые люди“. Но мы к этому готовы, у нас сильные, известные кандидаты, которые способны завязать борьбу и добиться победы», — говорит Боровикова.

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Несмотря на то, что система выборов поменялась в Рубцовске и Бийске (депутатов будут выбирать по двухмандатным округам, от партсписков решено отказаться, — прим. ред.), социалисты и здесь рассчитывают нарастить своё присутствие.

Также руководитель исполкома уточнила, что невзирая на заявления оппонентов партия полностью готова к выборам в этом году. А высказывание лидера СРЗП Сергея Миронова о необходимости переноса всех избирательных кампаний на следующий год вызвано, прежде всего, желанием сэкономить бюджетные средства, которые можно было бы направить на поддержку армии, а также моральными соображениями. «Неправильно устраивать выборы, когда наша армия участвует в специальной военной операции на Украине, всё-таки выборы — это всегда особое праздничное настроение, а здесь получается, что своих мужей, братьев и сыновей ждут родные и близкие, и конечно, им в этот момент будет не до голосования», — подчеркнула Боровикова.

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Вместе с тем социалисты заявили, что, как и в ходе прошлой муниципальной кампании в 2017 году, ждут провокаций со стороны оппонентов. Речь идёт об административном давлении на бюджетников, принудительном приводе на «досрочку» и т. п. Отметим, что выборы на этот раз растянутся на три дня, также будет разрешено и досрочное голосование.

В дискуссии, помимо Евгении Боровиковой, приняли участие руководитель фракции СРЗП в краевом парламенте Александр Молотов, депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, а также партийцы Евгений Куксин, Евгений Алейкин и Степан Лютов.