Сбербанк с 1 июля введет комиссию на переводы на карты других банков

Сбер с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты. Об этом сообщается на сайте госбанка.

«Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — рассказали в банке. Комиссию будут брать в той валюте, в которой открыт счет.

Клиенты по прежнему смогут отправлять средства другим пользователям «Сбербанка» до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в «Сбербанк онлайн».

«Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении „Сбербанк онлайн“. Также вы можете переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП», — уточняется на сайте Сбера.

В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что проводят «тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией»