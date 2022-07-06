Сенатор Александр Карелин приехал в Барнаул и встретился с мэром

Сенатор Александр Карелин приехал в Барнаул, сообщили в Telegram-канале местного отделения «Единой России».

Политик планирует поучаствовать в нескольких городских и партийных мероприятиях.

Согласно опубликованному в канале снимку, Карелин встретился с барнаульским градоначальником Вячеславом Франком, который также является секретарём местного отделения «Единой России».

Также отмечается, что сенатор посетил цех инвестиционно-строительной компании «Союз».

Фото: t.me/er_barnaul

Александр Карелин родился в 1967 году. Сенатор РФ от Новосибирской области, член Высшего совета партии «Единая России», Герой Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе.