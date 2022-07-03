Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.