Северокорейский лидер вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами

Потенциально данный тип ракет способен нести тактическую ядерную боеголовку

02 января 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: KCTV

Лидер КНДР Ким Чен Ын с младшей дочерью Ким Чжу Э осмотрел склад для хранения баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12» (на них можно установить тактическую ядерную боеголовку) и мобильные пусковые установки для ракет KN-23. Об этом информирует агентство Yonhap.



По данным организации NK News, фотографии сделаны на машиностроительном заводе «Тхэсон», расположенном на западной окраине Пхеньяна. Обнародованные снимки дополняют заявление Ким Чен Ына о том, что стране необходимо «экспоненциально увеличить» производство ядерного оружия в 2023 году.

По данным СМИ, дочь лидера КНДР всего в третий раз показалась на публике. Впервые фото с ней государственное Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало в начале ноября 2022 года. Тогда Ким Чжу Э присутствовала при запуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».