Шестой пакет санкций ЕС против РФ вновь заблокировали
В Евросоюзе надеются в скором времени достичь компромисса по вопросу эмбарго на импорт нефти
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Об этом он сообщает РИА Новости.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал он.
Напомним, что 16 мая главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на импорт российской нефти, который является одним из основных пунктов документа. Озабоченность в связи с запретом высказывали власти Венгрии. По их словам, страна понесет колоссальные убытки от такой меры.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто попросил страны ЕС оказать Будапешту финансовую помощь в размере 15-18 миллиардов евро.