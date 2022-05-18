Шестой пакет санкций ЕС против РФ вновь заблокировали

Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Об этом он сообщает РИА Новости.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал он.

Напомним, что 16 мая главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на импорт российской нефти, который является одним из основных пунктов документа. Озабоченность в связи с запретом высказывали власти Венгрии. По их словам, страна понесет колоссальные убытки от такой меры.

Новости

Политика Турция заблокировала принятие Финляндии и Швеции в НАТО

Глава венгерского МИД Петер Сийярто попросил страны ЕС оказать Будапешту финансовую помощь в размере 15-18 миллиардов евро.