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Шойгу назначил генерала Герасимова командующим объединенной группировкой войск

Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин

11 января 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу в среду, 11 января, произвёл новые перестановки в командовании спецоперацией. Как сообщает РИА Новости, командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями назначены главком ВКС генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. 

В Минобороны объяснили, что повышение ровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.

Напомним, что с 8 октября должность занимал генерал Сергей Суровикин — он командовал проведением спецоперации чуть больше трёх месяцев.

 

Комментарии 30

  • О как ...
    11 января, Гость   Ответить
  • Досадные потери и пустота в груди, Расстрелянные двери твердят: «Держись, комдив!», Нет сорока, но вроде все сто пришлось прожить, Ну почему не в моде своей стране служить?!? Спирт закипает в кружке – пей, коли уцелел, А где-то там «кукушка» берет сердца в прицел. Зачем виной делиться, опять приказ звучит, Россия-мать гордится лишь теми, кто молчит. Припев: Сережа Суровикин, комдив сорок второй, В Чечне, а не в Барвихе, идет в смертельный бой. Не много и не мало и ран, и орденов, Погоны генерала взамен блатных чинов. Опять вперед пехоту ведешь ты за собой, На первый и «двухсотый» пересчитался строй. Нет на войне корректных и безобидных игр, У ПСС конкретный спецназовский калибр! Припев: Бридж: И снится сон порою, Торжественный момент, В Кремле собрал героев Российский президент. И вдруг сердито свите Сквозь зубы процедил: «Где среди этих сытых Из Ханкалы комдив?»а Припев:
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну,сейчас попрём.
    12 января, Гость   Ответить
  • куда вы попрете?
    12 января, Гость   Ответить
  • Попрём по плану Генерального Штаба.Вам ВСЁ рассказать?Может ещё и карты показать?
    12 января, Гость   Ответить
  • Не получилось у Суровикина? Он ракетные удары по инфраструктуре врага начал наносить, может кому то это не понравилось? Больше таких ударов не будет?
    12 января, Гость   Ответить
  • куда вы попрете? **** Куда надо попрем. Направление определено. Новости смотришь?
    12 января, Гость   Ответить
  • Не получилось у Суровикина? ****** Все у него получилось, его никто никуда не убирает, он будет замом Герасимова. Просто происходит усиление командования - Герасимов начальник Генштаба, самый способный стратег у нас вообще среди всех военных. А Суровикин будет его мускулами.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, генерал лейтенант Конашенко всегда увеличивает Победу на 500-800%, вот кого надо ставить главнокомандующим.
    12 января, Гость   Ответить
  • Удары по инфраструктуре Украины начались после устроенного ей чудовищного террористического акта на Крымском мосту.То было роковой ошибкой киевских властей.С этого момента СВО перешла на новый уровень в отношении разрушения энергетической структуры украинских городов..
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, не радуйся, а если к тебе в твою инфраструктуру прилетит ответка?
    12 января, Гость   Ответить
  • Именно ВЫ куда попрете?
    12 января, Гость   Ответить
  • Про ответку Путин же всенародно, всемирно сообщил:" При фиксировании российской системы дальнего обнаружения пуска ракет(ы) в сторону России последует немедленный встречный ответный удар.И уже не по инфраструктуре.А про радость:да,украинцы пару суток радовались взрыву на Крымском мосту...Но только пару суток.
    12 января, Гость   Ответить
  • Задача-отогнать НАТО от российских границ.Прошли переговоры,на словах они не понимают,что американцы, что украинцы.Тогда по другому может поймут.Начальный вопрос был поставлен-обеспечение безопасности государства Российской Федерации.
    12 января, Гость   Ответить
  • А переть надо до польской границы.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Крымский мост - в Москве. Но для убогих керченский мост называют крымским, чтобы не растолковывать, где это.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, куда он там попрёт. На диване сидит в триканах дырявых, воин болезный...
    12 января, Гость   Ответить
  • По инфраструктуре РФ не летит не потому, что не хотят, а потому что не могут. А все что могут давно летит в Донецк, в Крым, в Ростовскую область. По Донецкой инфраструктуре летит уже 8 лет. А в сентябре прошлого года полетела ответка
    12 января, Гость   Ответить
  • Не болезные воины, не в дырявых триканах сейчас бандеровцев утилизируют. Остальные здесь сидят на диванах, но некоторые из них на оборонке работают, чтобы помогать бандеровцев утилизировать. Особенно полезны, кто на производстве ракет работает. Хоть в тылу, но пользы много
    12 января, Гость   Ответить
  • Именно ВЫ куда попрете? **** А я себя от Родины и от родной армии не отделяю. Куда они, туда и я.
    12 января, Гость   Ответить
  • ь, не радуйся, а если к тебе в твою инфраструктуру прилетит ***** А я именно радуюсь, что нашим врагам разнесли инфраструктуру. И буду рад каждому сдохшему хохлу. Ещё вопросы есть? А по нашей инфраструктуре - ну пускай попробуют. Они провели теракт на мосту: в итоге мост починили, а хохлам щеневмерликам все сопли расшибли.
    12 января, Гость   Ответить
  • На диване сидит в триканах дырявых, воин ***** Я понимаю, что на новые спортивные штаны у тебя денег нет, нищеброд хохлофильский, так ты хотя бы желтыми и голубыми нитками зашей себе дырявую мотню, как не стыдно так ходить)
    12 января, Гость   Ответить
  • И буду рад каждому сдохшему хохлу. Ещё вопросы есть?--- В том числе ребенку, женщине, старому деду? Ну ты и урод.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ведь вдолбили же украинцам в головы, что они могут победить Россию.У них на ринге тяжеловес Усик и куча тренеров (куча коачей)) за канатом,а за Россию выступает Костя Дзю ))Коллективный разум так управляем...
    12 января, Гость   Ответить
  • "А я именно радуюсь, что нашим врагам разнесли инфраструктуру. И буду рад каждому сдохшему хохлу." - Сообщил куда следует.
    12 января, Гость   Ответить
  • "выступает Костя Дзю".. ... вместе с Ройем Джонсом и Депардье..)) Интересно, а им повесточки положены?)
    12 января, Гость   Ответить
  • В том числе ребенку, женщине, старому деду? --- они не хохлы. Если не участвуют в убийствах русских. При определенном развитии событий они опять могут жить с нами в одной стране. Некоторые из них уже живут
    12 января, Гость   Ответить
  • Очень похожий бывшего губернатора Сурикова. И похоже, такой же апатичный ко всему.
    12 января, Гость   Ответить
  • Сообщил куда следует --- хохлам?
    12 января, Гость   Ответить
  • они не хохлы. Если не участвуют в убийствах русских.---Вы что курите???
    12 января, Гость   Ответить
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