Шойгу назначил генерала Герасимова командующим объединенной группировкой войск

Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин

11 января 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу в среду, 11 января, произвёл новые перестановки в командовании спецоперацией. Как сообщает РИА Новости, командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями назначены главком ВКС генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны объяснили, что повышение ровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.

Напомним, что с 8 октября должность занимал генерал Сергей Суровикин — он командовал проведением спецоперации чуть больше трёх месяцев.