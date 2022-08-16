Шойгу: спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии Запада

Спецоперация по защите Донбасса развеяла миф о «супероружии», которое западные страны поставляют Украине. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких „уникальных“ беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали», — сказал он.

Шойгу добавил, что российское оружие наоборот, показало лучшие качества. Сейчас российские военные изучают трофейные образцы западных вооружений, а их специфические качества учитываются в целях совершения боевых действий и повышения эффективности вооружений РФ.