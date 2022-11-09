Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области

Министр обороны Сергей Шойгу согласился с выводами командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина и утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области для организации обороны по рубежу реки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего обращения к министру во время заседания Суровикин подчеркнул, что город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться в данной ситуации и функционировать. Он отметил, что жизни людей находятся в постоянной опасности.

Командующий отметил, что российские системы ПВО сбивают до 80-90% ракет противника на херсонском направлении, но часть из них всё же достигают целей.

«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», — подчеркнул Суровикин.

Шойгу согласился с его предложением. Манёвр войск будет осуществлён в ближайшие сроки. Соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.