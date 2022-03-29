Шойгу заявил, что основные задачи спецоперации на Украине выполнены

Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.