Швеция приняла решение вступить в НАТО

Власти Швеции официально приняли решение о вступлении в НАТО. Об этом сообщили в правящей социал-демократической партии страны 15 мая.

Как пишет газета «Известия», на своём заседании 15 мая правление социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО.

«Российская спецоперация по защите Донбасса ухудшила ситуацию с безопасностью Швеции и Европы в целом», — заявила глава шведского МИД Анн Линде.

Напомним, что Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета на фоне кризиса на Украине. Сегодня, 15 мая, Финляндия официально приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс.