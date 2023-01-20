СМИ: бывшего президента Казахстана Назарбаева госпитализировали

Его сейчас якобы обследуют врачи

20 января 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из больниц Астаны. Об этом пишет Readovka со ссылкой на медиаменеджера Александра Аксютица.

По его словам, сейчас 82-летнего экс-лидера страны обследуют врачи, не исключено, что ему могут сделать операцию на сердце.

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", – сообщил Аксютиц.

Официальных комментариев о состоянии Назарбаева пока нет.

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана почти 30 лет – с 22 июня 1989-го по 19 марта 2019 года. Сейчас страну возглавляет Касым-Жомарт Токаев.