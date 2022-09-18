СМИ вновь сообщили, что глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов может стать вице-губернатором

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов может пойти на повышение, пишет «Банкфакс».

На днях губернатор Виктор Томенко подписал указ о новой структуре краевого кабмина, и руководитель ведомства в документе больше не числится. При этом другие министры остались на своих местах, а число зампредов по-прежнему составляет девять человек, хотя сейчас их всего восемь.

Власти пообещали прокомментировать эти сведения позднее. При этом издание допускает, что Попов может стать новым социальным вице-губернатором.

«Наиболее реалистично выглядит вариант совмещения должности министра здравоохранения с постом зампреда правительства края», — подчёркивают журналисты.

Новости

Вопрос дня «Пора вспомнить о масках». Почему шестая волна ковида на Алтае может стать тяжёлой и затяжной?

Добавим, что осенью 2021 года «Банкфакс» сообщал о возможном повышении Дмитрия Попова до поста социального вице-губернатора и его отставке с руководящей должности в Минздраве. Однако тогда в ответ на эти сведения в ведомстве amic.ru заявили, что не обладают информацией относительно возможных кадровых перестановок. Сам Попов на слухи о своём уходе с поста ответил: «Фейки не комментирую».

Отметим, что в настоящее время пост социального вице-губернатора в правительстве Алтайского края занимает Игорь Степаненко. Он отвечает за здравоохранение, образование и соцзащиту с осени 2020 года, после отставки Ирины Долговой. При этом чиновник несёт двойную нагрузку, так как вместе с этим также является зампредседателя правительства по контролю за ЧС.