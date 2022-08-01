Собчак: Чубайс попал в реанимацию

Российский политик Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила журналистка Ксения Собчак, которая лично говорила с его женой Авдотьей Смирновой.

«Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак также привела комментарий и самого Чубайса. Он подтвердил, что находится в одной из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Политик при этом утверждает, что находится в состоянии «средней тяжести», оно стабильное.

В марте стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и с супругой уехал из страны.

Синдром Гийена — Барре (острый полирадикулоневрит) — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжёлых случаях — к параличу.