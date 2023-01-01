Сотрудничество и дружба с Россией стали крепче в 2022-м, заявили власти Китая
Всестороннее практическое сотрудничество КНР и РФ в ушедшем году продолжало углубляться, утверждает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
01 января 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сотрудничество Китая и России в 2022 году усилилось, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в поздравительной телеграмме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
По его словам, всестороннее практическое сотрудничество Китая и России продолжало углубляться: «межличностные и культурные обмены становились все более тесными, а общественная основа дружбы между народами становилась все более прочной», — цитирует его ТАСС.
«Я готов укреплять коммуникацию с премьер-министром Мишустиным, чтобы практическое сотрудничество между двумя странами в различных областях достигло еще больших результатов», — добавил политик.
Ранее сообщалось, что Китай с 8 января отменит карантин по COVID-19 при въезде в страну.
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