Совет Европы начал приостановку членства России в организации
Инициатива поступила от Польши и Украины
25 февраля 2022, 18:30
Комитет министров Совета Европы по инициативе Польши и Украины начал процедуру приостановки членства России в организации. Об этом написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
“Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение”, — написал политик.
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