Совет Европы начал приостановку членства России в организации

Комитет министров Совета Европы по инициативе Польши и Украины начал процедуру приостановки членства России в организации. Об этом написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

“Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение”, — написал политик.