Совфед единогласно одобрил вхождение четырёх новых регионов в состав России

Совет Федерации одобрил договоры о вхождении в состав России четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает «Лента.ру», решение по всем четырём документам сенаторы приняли единогласно.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.

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Политика В КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав РФ

Документы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года, после чего их одобрил Конституционный суд, а 3 октября ратифицировали депутаты Госдумы.