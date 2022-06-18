«Спасибо, Питер, за позитив!» Томенко завершил поездку на ПМЭФ 15-километровой пробежкой по Санкт-Петербургу
Губернатор Алтайского края сообщил, что делегация региона уже возвращается домой
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завершил поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пробежкой по культурной столице. Об этом он сообщил в «Одноклассниках».
По словам главы региона, алтайская делегация отработала на мероприятии «в хорошем темпе».
«Поэтому и рабочую поездку завершаю пробежкой по северной столице. Свободного времени мало, а посмотреть надо было много. В семь утра 15 км за полтора часа — привычный режим. И уже через два часа после этого выезд в аэропорт. Спасибо, Питер, за позитив! Возвращаемся домой», — написал Томенко.
ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».