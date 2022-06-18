«Спасибо, Питер, за позитив!» Томенко завершил поездку на ПМЭФ 15-километровой пробежкой по Санкт-Петербургу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завершил поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пробежкой по культурной столице. Об этом он сообщил в «Одноклассниках».

По словам главы региона, алтайская делегация отработала на мероприятии «в хорошем темпе».

«Поэтому и рабочую поездку завершаю пробежкой по северной столице. Свободного времени мало, а посмотреть надо было много. В семь утра 15 км за полтора часа — привычный режим. И уже через два часа после этого выезд в аэропорт. Спасибо, Питер, за позитив! Возвращаемся домой», — написал Томенко.

ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности».