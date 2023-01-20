НОВОСТИПолитика

США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине

Речь идёт о замороженных в результате санкций активах бизнесменов, однако не всех

20 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Как сообщает ТАСС, об этом на семинаре в Гудзоновском институте заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

"В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины", – сказал он.

Он напомнил, что в конце декабря в утверждённый президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине. Вместе с тем этот закон не позволяет передать Украине все конфискованные активы. Сделать это можно после того, как будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.

Комментарии 14

  • Может начать передачу в бюджет РФ активов лиц, которые активы РФ разместили в США? А самих лиц передать в органы исполнения наказания?
    20 января, Гость   Ответить
  • Огласите весь список "бизнесменов", пожалуйста
    20 января, Гость   Ответить
  • Ролдугин тоже в списке?
    20 января, Гость   Ответить
  • Да, очень интересно, олигархи перед операцией свои деньги спрятали, значит знали заранее, а активы России оставили американцам.
    20 января, Гость   Ответить
  • Это значит присвоить чужое и распорядиться по своему усмотрению.Разве не так?
    20 января, Гость   Ответить
  • Именно так. Запад столетиями всегда занимался грабежом. По другому они не могут
    20 января, Гость   Ответить
  • Необходимо отменить приватизацию тех предприятий, которые прехватизировали лица из недружественных стран , чтобы прибыль от их работы шла на пополнение бюджета РФ, а не на девиденты олигархов, куда им столько,когда дорога за кордон перекрыта
    20 января, Гость   Ответить
  • Набиулина!!!??? Силуанов!!!??? Бюджетное правило!!!?
    20 января, Гость   Ответить
  • Необходимо отменить приватизацию тех предприятий, которые прехватизировали лица из недружественных стран ---- ты ещё предложи вывести иностранцев из совета директоров или акционеров из Сбербанка и т.п....
    20 января, Гость   Ответить
  • наши руководители безоглядки строили Капитализм как на западе! ставя во главу угла частную собственность возведя её в ранг святынь Капитализма...! А в итоге те на кого равнялись наши "строители" великого Капитализма, взяли и вытерли ноги о великую святыню!!! Собственность!
    20 января, Гость   Ответить
  • вывести иностранцев из совета директоров или акционеров из Сбербанка---------- зачем? право голоса не давать, дивиденды не платить. и пусть сидят.
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну ответка быть должна. Пока так нагло бабки еще не отжимали. Соглашусь, что капитализм наверное впервые в истории наклал сам на себя. Это прецедент
    20 января, Гость   Ответить
  • Квитанции ЖКХ посмотри, там тебе и ответка
    20 января, Гость   Ответить
  • О, США открытым грабежом занялись.
    20 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров