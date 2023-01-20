США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине

Речь идёт о замороженных в результате санкций активах бизнесменов, однако не всех

20 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Как сообщает ТАСС, об этом на семинаре в Гудзоновском институте заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

"В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины", – сказал он.

Он напомнил, что в конце декабря в утверждённый президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине. Вместе с тем этот закон не позволяет передать Украине все конфискованные активы. Сделать это можно после того, как будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.