США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-Банка, сообщает ТАСС. Введённые ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними.

Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику.

«Без инвестиций со стороны нашего частного сектора Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней „утечки мозгов“ из РФ будут значительными», — заявил на брифинге представитель Белого дома.

При этом вводятся исключения из санкций, связанные с возможностью проводить платежи за российские энергоносители.