Стали известны имена всех депутатов нового созыва думы Барнаула

Новый, восьмой созыв Барнаульской городской Думы, избранной 9-11 сентября, окончательно сформирован. Amic.ru стало известно, кто из кандидатов-«паровозов» всё-таки сдал мандат, а кто благодаря этому будет теперь носить гордое депутатское звание целых пять лет. Имена всех новых депутатов утвердили на заседании Центральной районной территориальной избирательной комиссии города, которая теперь исполняет функции ликвидированной городской комиссии. Подробности amic.ru рассказал её председатель Виталий Замаруев.

Сколько фракций будет в БГД?

Итак, в гордуме теперь будет пять партий: «Единая Россия» (47,98%, 11 мандатов по списку и 20 — по одномандатным округам), КПРФ (15,49%, 3 мандата), «Справедливая Россия — За правду» (8,99%, 2 мандата), «Новые люди» (8,41%, 2 мандата, в БГД попали впервые), ЛДПР (8,3%, 2 мандата).

И только у КПРФ было сразу понятно, кто станет депутатом. Все три мандата по справедливости забирают три кандидата, которые изначально шли в тройке списка. У остальных партий по тройке оставались вопросы — некоторые люди в списках были заведомо отказниками.

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Кто отказался от мандата?

«Единую Россию» на выборы вели мэр Барнаула Вячеслав Франк, известный алтайский строитель Владимир Отмашкин и ректор алтайского института культуры, спикер БГД седьмого созыва Галина Буевич. Сразу было понятно, что Франк не станет отказываться от поста градоначальника ради кресла депутата. Он, ожидаемо, сдал выигранный мандат. Его забирает главный врач краевой клинической больницы Диана Рудакова, уточнил Замаруев.

По Буевич сразу было понятно обратное: она идёт на выборы, чтобы снова стать депутатом (и, что теперь наиболее вероятно, снова председателем).

А вот как поступит Отмашкин — политтусовка только гадала. Впрочем, и он уже принял решение отказаться от роли депутата, о чём уведомил комиссию. Его мандат переходит руководителю движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае Алине Горловой.

В тройке «Справедливой России — За правду» были: депутат краевого парламента, секретарь бюро регионального отделения партии Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и глава муниципальный газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Поскольку они получили всего два мандата, то изначально проходили Боровикова и Лютов. Боровикова ещё на минувшей неделе рассказала amic.ru, что в БГД не пойдёт. Её мандат как бы достался Баканову, но тот тоже в итоге отказался. И второе кресло займёт депутат Молодёжного парламента Захар Торычев. Источники amic.ru рассказали, что Баканова по договорённости включили в список СР, как своего от власти. Но ЕР взяла большинство в думе, и дополнительный мандат ей оказался уже не нужен.

От АКЗС ради БГД не отказался и глава списка ЛДПР Сергей Булаев, остальные мандаты все получили по очереди. В «Новых людях» все получили места, как и должно.

БГД / Фото: Александра Черданцева

Новый состав БГД восьмого созыва выглядит так:

«Единая Россия»:

«Старички-одномандатники» (все перешли из прошлого созыва, победив в одномандатных округах):

Округ № 1 — Марина Понкрашева, в седьмом созыве была главой социального комитета;

Округ № 3 — Кристина Юстус, бизнесмен, в прошлую пятилетку представляла в БГД ЛДПР;

Округ № 4 — Сергей Струченко, был зампредом БГД;

Округ № 7 — Андрей Солодилов, председатель совета директоров Барнаульского пивзавода;

Округ № 8 — Юрий Ряполов, был зампредом бюджетного комитета БГД;

Округ № 11 — Дмитрий Абалымов, гендиректор завода «Газэнергомаш»;

Округ № 12 — Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ;

Округ № 14 — Дмитрий Ильиных, директор компании «Городской департамент ЖКХ»;

Округ № 16 — Валерий Касплер, гендиректор «Сибирьавтоцентра»;

Округ № 17 — Вячеслав Перерядов, бизнесмен.

Иван Огнев / Фото: Клуб 2030

«Новички-одномандатники» (в БГД прошли впервые, кроме Аганова):

Округ № 2 — Михаил Разливинский, гендиректор компании «Современные технологии строительства»;

Округ № 5 — Дмитрий Мавлютов, директор компании «Фрегат»;

Округ № 6 — Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель, ранее он уже был и депутатом БГД, и депутатом АКЗС;

Округ № 9 — Дмитрий Денисов, главный врач поликлиники № 14;

Округ № 10 — Роман Ильин, директор Дворца культуры Барнаула;

Округ № 13 — Николай Савинский, замдиректора «Барнаульского автоцентра КамАЗ»;

Округ № 15 — Павел Кравченко, гендиректор группы компаний «Промкотлоснаб»;

Округ № 18 — Елена Азарова, главврач поликлиники № 1;

Округ № 19 — Ирина Молчанова, главврач краевого перинатального центра «Дар»;

Округ № 20 — Виталий Казаков, директор компании «Порталле Рус».

Списочники (возглавляли тергруппы, набравшие лучший результат):

— Галина Буевич, спикер БГД седьмого созыва (повторимся она была не в тергруппе, а тройке спика);

— Азер Алиев, индивидуальный предприниматель, возглавлял группу № 13;

— Иван Гладких, руководитель регионального исполкома партии, группа № 12;

— Людмила Ананьина, депутат прошлого созыва, и.о. главного врача роддома № 2, группа № 14;

— Лариса Белькова, депутат прошлого созыва, директор детской школы искусств «Традиция», группа № 8;

— Павел Авкопашвили, исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы», группа № 20;

— Светлана Бочкова, депутат прошлого созыва, директор школы № 31, группа № 15;

— Инна Анисимова, главный врач поликлиники № 9, группа № 5;

— Николай Ушаков, гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор», группа № 3;

— Диана Рудакова, главный врач краевой клинической больницы, группа № 17;

— Алина Горлова, руководитель движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае, группа №6.

КПРФ:

— Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе;

— Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов»;

— Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ, официально он трудоустроен как помощник депутата краевого парламента Дмитрия Моисеева. Был депутатом БГД в 2011-2016 годах.

Юрий Красильников / Фото: Александра Черданцева

«Справедливая Россия — За правду»:

— Степан Лютов, арбитражный управляющий;

— Захар Торычев, молодой помощник депутата АКЗС, активист СР.

«Новые люди»:

— Никита Федюнин, который с недавнего времени возглавляет алтайских «Новых людей», входит в экспертный совет Ассоциации волонтёрских центров;

— Максим Петров, индивидуальный предприниматель, выпускник программы «Капитаны России».

ЛДПР:

— Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат БГД прошлого созыва;

— Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп».