Стало известно, когда пройдут довыборы депутата АКЗС в 2023 году

Довыборы депутата в Алтайское Заксобрание по округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы) пройдут 29 января 2023 года. В сентябре 2021 года в состав регионального парламента от этого округа прошёл коммунист Пётр Тютюнников. В июле 2022 года он скончался, поэтому потребовались новые выборы.

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Согласно законодательству, дополнительные выборы должны быть проведены не позднее чем через год после прекращения полномочий депутата. Официально их прекратили в августе 2022 года. Поэтому назначить довыборы на ЕДГ-2023 (выпадает на 10 сентября) нельзя. Официальное решение о назначении кампании примут депутаты АКЗС на сессии 27 октября.

Напомним, в июле после продолжительной болезни ушёл из жизни депутат АКЗС Пётр Тютюнников. Ему было 55 лет. В АКЗС Тютюнников состоял в комитете по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.