100 млн ради 40 депутатов. Стало известно, сколько могут потратить на выборы в Барнаульскую гордуму

Выборы в Барнаульскую гордуму, которые пройдут с 9 по 11 сентября, предварительно обойдутся бюджету муниципалитета почти в 106 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 1 июля, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Краевая столица останется единственным муниципалитетом, где выборы пройдут по смешанной системе, включающей голосование за партсписок и кандидатов-одномандатников. Остальные территории распределят мандаты с помощью мажоритарной системы.

Всего в единый день голосования в Алтайском крае будут замещаться 5554 мандата, это одна из самых крупных муниципальных кампаний по всей стране. При этом 949 мандатов распределят в городских округах. В частности депутатов предстоит избрать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом. Ещё в 43 районах будут выбраны представительные органы власти. Впервые депутатский корпус сформируют в новых административно-территориальных единицах: Суетском и Чарышском муниципальных округах. Ещё в 145 населённых пунктах региона выберут глав сельских поселений.

На начало года в крае проживало 1,779 млн избирателей. Принять участие в ЕДГ-2022 смогут 92% от этого числа, или около 1,64 млн человек.

Новости

Политика Исключение из правил. Выборы в Барнаульскую гордуму сделают трехдневными

Что касается сбора подписей на муниципальные выборы, то от этой процедуры будут освобождены шесть партий-льготников. Среди них: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России». Выдвижение этими объединениями кандидатов считается поддержанным избирателями автоматически. При проведении выборов в Поспелихинский райсовет народных депутатов от сбора подписей освобождена «Партия пенсионеров за социальную справедливость», а в Переясловский сельсовет Топчихинского района — партия «Яблоко».

По общему правилу, остальным необходимо собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных на округе избирателей, но не менее 10 автографов. В Барнауле этот «норматив» будет выше, чем в остальных муниципалитетах: в зависимости от округа число подписей будет варьироваться от 120 до 155. В Бийске необходимо представить от 26 до 32 подписей избирателей, а в Рубцовске — от 17 до 22.

Новости

Политика Момент истины для всех. Каких сюрпризов ждать от муниципальных выборов — 2022 в Алтайском крае

Что касается муниципального списка для партий-нельготников, то для допуска на выборы придётся собрать всё те же 0,5% подписей, но уже от общего числа избирателей. Для Барнаула речь идёт о 2624 автографах. При этом максимально можно представить 2886 подписей. Всего же в краевой столице на январь 2022 года насчитывалось более 524 тысяч избирателей.

Всего на муниципальные выборы в крае могут заявиться 22 реготделения политических партий. Кроме того, право выдвигать кандидатов на этом уровне имеют общественные объединения, если это предусмотрено их уставом. В крае их насчитывается 235, однако в последнее время никто из общественников такой опцией не пользовался.

Процедура выдвижения и регистрации кандидатов будет продолжаться по 1 августа включительно. Ирина Акимова подчеркнула, что надеется в сентябре на высокую активность избирателей региона, тем более что дата выборов практически совпадает с датой празднования 85-летия Алтайского края.