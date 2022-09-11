Стало известно, кто побеждает по спискам и округам на выборах в барнаульскую гордуму

Первые результаты политических партий на выборах в Барнаульскую городскую думу появились на сайте российского избиркома. Пока выложены предварительные итоги голосования по спискам на 20:26 часов 11 сентября. Amic.ru публикует первые цифры.

Сколько процентов набирают партии по спискам?

Судя по первым результатам, по спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набрав 47,6% голосов. Ее поддержали 27,7 тысячи избирателей.

Второй политической силой в столице Алтайского края традиционно стала КПРФ. «Старшие коммунисты» набирают 15,3% голосов, галочку за них поставили 8,9 тысячи человек.

На третьем месте идет партия «Справедливая Россия — За правду» с 9,4% голосов (их поддержали 5,4 тысячи избирателей). Недалеко от эсеров — «Либерально-демократическая партия России», набравшая 8,5% (4,9 тысячи голосов). На пятом месте «Новые люди» — у них 8,4% (или 4,9 тысячи голосов).

Остальные партии необходимый для попадания в БГД пятипроцентный барьер не преодолевают. Это «Коммунисты России» (3,5%), «Зеленые» (1,4%), «Партия пенсионеров» (2,7%) и «Родина» (0,5%). Следовательно, в гордуме их, скорее всего, не будет.

Однако это не окончательные цифры, ситуация еще может поменяться.

Предварительные результаты выборов в барнаульскую гордуму-2022/ amic.ru

Что на одномандатных округах?

Что касается голосования по одномандатным округам, то по имеющейся информации «Единая Россия» побеждает почти на всех 20 из них. А именно (по состоянию на 18:24 11 сентября) ситуация такова:

На округе №1 побеждает Марина Понкрашева — у нее 1,1 тысячи голосов;

На округе №2 лидирует Михаил Разливинский — у него 494 голосов;

На округе №3 первое место пока что у кандидата от ЕР Кристины Юстус, у нее 236 голосов;

На округе №4 побеждает единоросс Сергей Струченко, у него 1,4 тысячи голосов;

По округу №5 также лидирует единоросс Дмитрий Мавлютов с 1,7 тысячами голосов;

На округе №6 побеждает Дмитрий Аганов из ЕР — у него 2,1 тысячи голосов;

На округе №7 побеждает Андрей Солодилов из ЕР — у него 1,2 тысячи голосов;

На округе №8 на первом месте -единоросс Юрий Ряполов, у него 1,2 тысячи голосов;

По округу №9 лидер — единоросс Дмитрий Денисов, который набрал 1,1 тысячи голосов;

Округ №10 пока забирает Роман Ильин из ЕР, который набрал 1,4 тысячи голосов;

На округе № 11 победителем пока является представитель «партии власти» Дмитрий Абалымов, набравший 686 голосов;

Округ №12 — также пока за единороссами, а именно за Иваном Огневым, который пока имеет в своем активе 1,2 тысячи галочек;

На округе №13 побеждает кандидат от все той же «Единой России» Николай Савинский, у которого 1,7 тысячи голосов;

Округ №14 берет единоросс Дмитрий Ильиных, у него более двух тысяч голосов;

На округе №15 лидер — Павел Кравченко из ЕР, набравший 1,5 тысячи голосов;

Округ №16 берет единоросс Валерий Касплер с 1,7 тысячи галочками;

На округе №17 побеждает единоросс Вячеслав Перерядов, у которого 1,1 тысячи голосов;

Округ №18 — за Еленой Азаровой из ЕР, галочки за нее поставили 808 избирателей;

На округе №19 побеждает представитель «партии власти» Ирина Молчанова — у нее 639 голосов;

Последний, 20-ый округ, также пока за единороссами, а именно за Виталием Казаковым, набравшим 978 голосов.

При этом явка в барнаульскую гордуму была очень низкой. На 18:00 11 сентября она была на уровне 13,6%. Однако избирательные участки закрылись в 20:00, поэтому все еще могло измениться. Судя по последней информации избиркома, в городе было выдано 290,7 тысячи бюллетеней.

Напомним, что выборы в барнаульскую гордуму прошли с 9 по 11 сентября. Барнаульцы выбирали кандидатов по одномандатным округам и могли проголосовать по спискам за одну из девяти партий.

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