Страны ЕС дали статус кандидата на вступление Украине и Молдавии в союз

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС, пишет ТАСС.

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — заявил он.

Мишель подчеркнул, что это «исторический момент», который «знаменует собой решающий шаг» стран к ЕС. Кроме того, он отметил, что Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и предоставит статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты.

«Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС», — отметил он.

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала дать странам статусы кандидатов — с предложением согласились все 27 стран — членов союза. Как отмечал министр — делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, статус кандидата означает начало «долгого переговорного процесса с определёнными условиями» и никакой ускоренной процедуры для Украины и Молдавии не будет.