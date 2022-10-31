Тот же день, тот же час. Томенко второй раз пообщается с жителями Алтайского края в прямом эфире

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в 2022 году пройдёт 23 ноября, сообщили amic.ru в правительстве региона. Это будет уже второе по счёту общение главы края с жителями в таком формате, после того как задачу быть «ближе к народу» поставил всем губернаторам президент Владимир Путин. Год назад Томенко выходил в эфир также 23 ноября, тогда он успел за два с половиной часа ответить почти на 30 вопросов и остался доволен прямой линией.

По данным amic.ru, сбор вопросов для губернатора начнётся за 10-12 дней до эфира. Год назад Виктору Томенко за две недели поступило свыше 4 тысяч вопросов. Каждый из них должно было отработать профильное министерство и дать ответ по конкретной ситуации.

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Пока неизвестно, будет ли как-то меняться формат и продолжительность общения губернатора с жителями по сравнению с прошлым годом. Вероятно, всё останется как было: эфир до трёх часов и прямые включения с заранее определённых муниципалитетов.

Год назад вопросы для Томенко круглосуточно принимали на специально созданном для этого сайте. Для того чтобы отправить сообщение, требовалась регистрация на «Госуслугах». Скорее всего, этот же способ станут применять и в нынешнем году. Задать вопрос губернатору также можно было по телефону горячей линии.

Трансляция прямой линии шла на телеканалах «Катунь 24», ОТР, «Россия 24» и «Толк».

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Глава региона год назад отмечал, что новый формат общения пришёлся ему по душе, поэтому можно ждать продолжения. «Может быть, не стоит ждать от него каких-то мгновенных результатов: это не отчёт о проделанной работе за много лет, решение всех вопросов сразу за 2,5 часа или прояснение всех проблем. Прямая линия как одна из форм обсуждения вопросов — это очень хороший формат. Думаю, что её можно проводить, конечно, не каждый месяц и квартал, но чаще чем раз в год», — резюмировал Томенко.

Подробнее о том, что волновало жителей края год назад и как им отвечал губернатор, можно почитать здесь. Кстати, это будет последняя прямая линия для Томенко перед следующими губернаторскими выборами. По плану они должны пройти 10 сентября 2023 года. До этого срока главе региона необходимо будет отчитаться о работе кабмина за текущий период. Обычно это происходит в конце апреля в рамках сессии краевого Заксобрания.

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Добавим, что о намерении провести прямую линию с Виктором Томенко впервые заговорили в ноябре 2019 года. Это произошло вскоре после визита на Алтай на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом стала история с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной, которая рассказала главе кабмина об отсутствии в многоквартирном доме отопления и горячей воды в течение многих лет.

Формат прямой линии для Алтайского края не новый. Общение с населением в эфире проводили бывшие губернаторы Александр Суриков и Александр Карлин. Часть вопросов готовилась заранее, другие появлялись непосредственно в режиме live. Так, в 2017 году состоялась последняя прямая линия с Александром Карлиным. В течение двух часов он ответил примерно на 20 вопросов. В мае 2018 года Карлин ушёл в отставку по собственному желанию.

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После прямой линии президента России Владимира Путина летом 2021 года был подготовлен ряд поручений для глав регионов. Одно из них касалось общения с населением. В частности губернаторам рекомендовали «выходить в эфир» как минимум раз в год.