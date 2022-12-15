Только для сельхоздеятельности. Алтайские фермеры смогут получить землю без торгов

Максимальный размер такого участка составит 25 га

15 декабря 2022, 13:34, ИА Амител

Фото: agrarii.com

Депутаты Алтайского Заксобрания на декабрьской сессии внесли изменения в краевой закон «О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ был принят в двух чтениях. Изменения связаны с новыми нормами федерального законодательства. Согласно им, крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) предоставляется земля без торгов, а размеры этих участков определяют регионы исходя из своих особенностей.

Также закон устанавливает минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам и КФХ для сельхоздеятельности без проведения торгов. Речь идёт о землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Как пояснил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, максимальный размер участка — 25 га с учётом среднего размера сенокоса в Алтайском крае. Минимальный же размер предлагается установить на уровне 2,6 га. Это необходимо, чтобы стимулировать переход крупных личных подсобных хозяйств граждан в КФХ, поскольку предельная площадь участка для ЛПХ — 2,5 га. По словам депутата, КФХ могут претендовать на больший объём государственной поддержки.

«Это даст дополнительный толчок развитию, в первую очередь, животноводства, а также пчеловодства и овощеводства», — отметил Серов.

По оценке парламентария, в Алтайском крае практически все сельхозземли находятся в обороте. Фермеры могут получить новые участки без торгов в основном за счёт опресненных земель (они пригодны для сенокосов и пастбищ) и выморочных и бесхозных земель, которые муниципалитеты оформляют в собственность.