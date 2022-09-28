Томенко: Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации

Алтайский край по состоянию на 28 сентября выполнил около половины задания по частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе видеоселекторного совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами региона.

По данным губернатора, который возглавляет призывную комиссию региона по частичной мобилизации, призыв граждан проводится в плановом порядке. Ежедневно в Омск отправляют группы мобилизованных.

«В последние дни принималось много решений по критериям, которым должны соответствовать граждане, подлежащие частичной мобилизации, принимались решения по тем категориям, которые пока призыву не подлежат. В этой связи все оперативно в первые дни принятые решения по призыву продолжают анализироваться, изучаться. В некоторых случаях мы уточняем и корректируем решения, которые были сделаны. Вы знаете, что в отношении 59 человек в итоге, которые в первом составе прибыли в Омск, пересмотрели решение и они вернулись назад. В некоторых случаях уточнение происходит», — сказал он.

Глава региона добавил, что с учётом масштабов, темпа и новизны такой работы «это нормально», и призвал руководителей муниципальных образований и военкомов «очень оперативно поправлять ситуацию там, где это надо». «День за днём всё будет чётче становиться. И таких уточнений будет меньше», — подчеркнул он.

Также по решению губернатора видеоселекторы по вопросам частичной мобилизации будут проводиться «хотя бы раз в сутки на ближайшие неделю-две».