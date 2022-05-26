Томенко и Хорохордин попробовали легендарные пирожки в Сростках
Главы двух Алтаев остановились перекусить по пути на совещание с Росавтодором
26 мая 2022, 22:45
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин остановились в Сростках, чтобы поесть легендарных пирожков. Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», политики решили перекусить по пути на совещание с Росавтодором.
Главы двух Алтаев заехали на Сростинский рынок, где попробовали пирожки, которые давно прославились среди жителей края.
Напомним, что 26 мая в Алтайском крае состоялось торжественное открытие обновлённого участка Чуйского тракта, которому исполняется 100 лет. Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко и прибывший в Алтайский край глава Росавтодора Роман Новиков.
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