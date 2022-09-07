Топ-5 скандалов, случившихся в ходе предвыборной кампании 2022 в алтайских муниципалитетах

До развязки ЕДГ-2022 в Алтайском крае остаётся всего несколько дней. Муниципальная кампания на этот раз запомнилась не только визитом федеральных политиков-тяжеловесов, обилием взаимных обвинений в незаконной агитации со стороны кандидатов, но и громкими судебными спорами относительно снятия партийных списков или отдельных соискателей мандатов. Amic.ru вспоминает самые скандальные судебные процессы этих выборов.

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А шрифт-то — нелицензионный!

Кандидат на выборах в Бийскую гордуму от «Коммунистов России» 71-летний пенсионер Александр Фёдорович Попов выиграл сразу два дела, связанных со снятием своих соперников по выборам в БГД. Суд удовлетворил иски в отношении самовыдвиженцев. Один из них — в прошлом глава Бийского района Евгений Якуба, второй — почти полный тёзка истца — Александр Вячеславович Попов.

Судя по материалам дела, комросс Попов обратил внимание, что его соперники по округу использовали нелицензионный шрифт в своих агитматериалах. Суд согласился с этими доводами и отменил регистрацию кандидатов.

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По двухмандатному округу № 2, кроме Поповых и Якубы, представлены ещё восемь претендентов. Среди них — Вероника Васильева (КПКР), Алиса Вилисова и Александр Третьяков (оба — КПРФ), Сергей Ковязин и Валерий Юрьев (оба — «Единая Россия»), Максим Офкин и Антон Якуба (оба — «Справедливая Россия — За правду»), Николай Кочуров (ЛДПР). Показательно, что именно этот округ стал одним из самых богатых в Бийске на кандидатов-двойников или однофамильцев.

Примечательно, что и сам «жалобщик» комросс Попов оказался далеко не безгрешен. Так, из справочной информации о кандидате, размещённой на избирательных участках, следует, что Попов не указал в своей предвыборной декларации недвижимость площадью 33 кв. м, находящуюся в совместной собственности.

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Между тем в наукограде уже несколько дней идёт досрочное голосование на выборах в гордуму. Оно стартовало ещё 31 августа. Решение суда оставляет несколько вопросов. Самый главный из них: как быть с бюллетенями избирателей, которые уже проголосовали досрочно? По всей видимости, их могут признать недействительными.

Нет программы? Не проблема!

Кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Юрий Красильников потребовал от местного избиркома снять с выборов своих конкурентов из партии «Коммунисты России». Это связано с тем, что комроссы, вопреки закону, не разместили свою предвыборную программу в СМИ. Однако в комиссии не нашли оснований для столь жёстких мер.

Не позднее чем за 10 дней до голосования на выборах в Барнаульскую гордуму политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны были опубликовать свои предвыборные программы в муниципальных или государственных изданиях, утверждал Красильников.

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«В „Вечернем Барнауле“ использовали свои бесплатные площади все партии, кроме „Коммунистов России“ и „Единой России“. Последней досталась по жребию публикация 7 сентября, единороссы были вынуждены размещаться на платной основе. А вот комроссы не стали публиковать свою программу вообще. Бесплатное место вышло пустым. Это является грубейшим нарушением законодательства. Комроссов должны снять с выборов», — настаивал представитель КПРФ.

Председатель избиркома Виталий Замаруев подчеркнул, что порядок выдвижения «Коммунисты России» не нарушили: партийная конференция прошла в оговорённые законом сроки. Оснований для снятия с выборов КПКР нет, тем более что и сам закон такой меры ответственности не предполагает. Более того, после регистрации списка кандидатов вынести решение о недопуске до выборов вправе принять только суд.

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И КПРФ действительно обратилась с иском в суд, но он занял сторону комроссов и оставил их в предвыборной гонке. Лидер комроссов в Алтайском крае Сергей Матасов заявил, что кандидаты доносят программу до избирателей на личных встречах, а неразмещение в газете могло быть связано с многочисленными трудностями, возникшими у партийцев в ходе выборов. Суд же, принимая решение, учёл, что программа КПКР опубликована на сайте партии. Кроме того (и это более важный аргумент), истёк срок подачи иска.

«Выполняем и будем дальше выполнять»

Кандидат в Барнаульскую гордуму от «Коммунистов России» по округу № 19 Александр Рыльский попытался снять с выборов своего конкурента от партии «Новые люди» Александра Кузнецова. Рыльский обратился в суд 31 августа: комросс обвинял оппонента в подкупе избирателей.

Один из эпизодов произошёл на встрече с избирателями, где Кузнецов якобы, используя должностное положение, «публично заявил, что обеспечит чистоту общественных мест на территории городского посёлка Южного при помощи бюджетных денежных средств и привлечёт собственные средства путём дачи поручений по уборке указанных территорий работниками „Горзеленхоза“, генеральным директором которого он является».

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А в Затоне Кузнецов якобы дарил подарки. «Я не могу точно сказать какие, потому что они в пакетиках были. Там были благодарственные письма. Они делали конкурс от „Горзеленхоза“ на лучшие дома по благоустройству и по итогам вручали», — цитирует Рыльского «Толк».

Александр Кузнецов пояснил, что лишь информировал граждан о проведении работ на территории Центрального района: «У нас есть действующий контракт с администрацией города, и я информировал об этом — что мы его выполняем и будем дальше выполнять, независимо от итогов выборов. Это пытаются преподнести как подкуп. Это, в общем, известная технология: мне хотят создать препятствия, чтобы я отвлекался на эти разбирательства, а не проводил избирательную кампанию».

Суд по этому делу прошёл 2 сентября, после многочасового заседания в иске представителю комроссов было отказано.

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Как коммунисты Наздрачёва делили

Кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Сергей Пилюгин попросил избирком снять с выборов представителя «Коммунистов России» Николая Наздрачёва. По данным Пилюгина, Наздрачёв до сих пор является членом КПРФ, а значит, в регистрации от другой «ленинской» партии ему должно быть отказано.

Сергей Пилюгин баллотируется в БГД по одномандатному округу № 9. Николай Наздрачёв тоже идёт по этому округу, а ещё он заявлен под № 2 в муниципальном списке комроссов. В случае если партия наберёт более 5% голосов, Наздрачёв почти наверняка станет депутатом. Под первым номером у КПКР выдвинут действующий краевой парламентарий Сергей Матасов, который, скорее всего, откажется от «понижения в классе».

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Справка о том, что Наздрачёв всё ещё состоит в КПРФ, была датирована 1 августа 2022 года и заверена лидером алтайских коммунистов депутатом Госдумы Марией Прусаковой. Избирком, однако, прислушался к доводам Наздрачёва. Кандидат в депутаты БГД сумел доказать, что покинул компартию до начала выборной кампании, а также подтвердил своё членство в другой ленинской организации — КПКР. Таким образом, все претензии со стороны КПРФ были отклонены.

«Предводитель» алтайских комроссов Сергей Матасов напомнил, что, согласно уставу КПРФ, членство в компартии может быть прекращено на основании личного письменного заявления или же вступления в другую политорганизацию. Никаких дополнительных решений партийных органов для этого не требуется. Что и произошло в случае с Наздрачёвым.

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«Тайные» партбилеты «Единой России»

А вот КПРФ не удалось отстоять свою правоту в суде по другому делу, связанному с выборами в Топчихинском районе. Здесь территориальная избирательная комиссия отказалась заверять список кандидатов от компартии на выборах в депутаты районного и сельского советов. В Топчихинский районный совет КПРФ выдвинула 17 человек по четырём многомандатным округам. В Топчихинский сельский совет список кандидатов состоит из 10 человек (по двум пятимандатным округам).

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На заседании избиркома выяснилось, что в комиссию поступил документ о членстве в партии «Единая Россия» двух кандидатов, выдвинутых от КПРФ в райсовет и сельсовет. Речь идёт о Людмиле Малык и Максиме Гемпеле. В самой компартии утверждают, что такого эпизода в биографии ни у кого из «красных» не было, равно как и действующих партбилетов ЕР.

Ещё одной причиной, почему не были зарегистрированы кандидаты от «красных» в Топчихинский райсовет, стало несоответствие изначального перечня претендентов, утверждённого на конференции, тому, что был подан в ТИК. В оригинальной версии по одному из округов партия хотела выдвинуть Наталью Гаврилову, а в итоге её исключили из-за непредставленных вовремя документов и сведений.

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КПРФ же в суде требовала отменить решение комиссии и рассматривать каждого выдвиженца отдельно, а не исключать их целиком. Но и районный, и краевой суд этот аргумент отвергли. Поддержала решение Топчихинской ТИК и председатель крайизбиркома Ирина Акимова.