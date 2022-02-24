Торги на Мосбирже возобновились с исторических рекордов доллара и евро

Утром 24 февраля Мосбиржа приостановила торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секции. Это произошло вслед за обрушением на 11% индекса IMOEX2, отслеживающего динамику дополнительных сессий. В 10:00 по московскому времени торги возобновились.

Доллар и евро растут более чем на 9%, превышая 89,6 руб. и 99,9 руб. соответственно, передаёт ТАСС данные биржи. Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года, а индекс Мосбиржи — ниже 2700 пунктов впервые с ноября 2020-го.

Акции российских компаний стремительно падают. Сильнее всего пострадали Сбербанк и Ozon: -28% и -24,74% соответственно. Акции НЛК подешевели на 13,75%, “Северстали” — на 12,87%, ММК — на 12,84%, “Норникеля” — на 12,39%, “Газпрома” — на 11,5%, “Полюса” — на 10,83%.