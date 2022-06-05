Три страны отказались пропустить самолет Лаврова в Сербию

Три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Об отказе стало известно из газеты «Вечерние новости», которая ссылается на собственный источник. По её информации, назначенный на 6-7 июня визит главы дипведомства в Сербию «оказался под большим вопросом», однако вины «официального Белграда» в этом нет.

Напомним, что ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса. Он добавил, что мир постоянно меняется и спецоперация России на Украине — прямое тому подтверждение.