Турчак предложил провести референдумы в Донбассе 4 ноября

Голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства 4 ноября. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, эта историческая дата «объединяет в пространство русского мира», о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. По мнению Турчака, провести голосование в этот день будет правильно и символично.

«Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», — заявил Турчак.

Кроме того, политик напомнил о результатах социологических исследований, которые доказывают, что жители регионов хотят присоединиться к России.

«Единая Россия» с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы", — отметил Турчак.