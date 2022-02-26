У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции
Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США
Российское грузовое судно Baltic Leader задержали в проливе Ла-Манш. Эту информацию подтвердили ТАСС в посольстве России во Франции.
Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США. Также с 12 апреля против него вводятся ограничения со стороны ЕС.
Агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря сообщило, что судно везло груз новых автомобилей, а задержание может быть связано с санкциями. Позже французские власти назвали причиной задержания таможенный досмотр, уточняет ТАСС.
По данным из сервисов по отслеживанию морских судов, сухогруз вышел из порта Руана и сейчас находится в порту коммуны Булонь-сюр-Мер.