У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

Российское грузовое судно Baltic Leader задержали в проливе Ла-Манш. Эту информацию подтвердили ТАСС в посольстве России во Франции.

Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США. Также с 12 апреля против него вводятся ограничения со стороны ЕС.

Агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря сообщило, что судно везло груз новых автомобилей, а задержание может быть связано с санкциями. Позже французские власти назвали причиной задержания таможенный досмотр, уточняет ТАСС.

По данным из сервисов по отслеживанию морских судов, сухогруз вышел из порта Руана и сейчас находится в порту коммуны Булонь-сюр-Мер.