У владельца барнаульского аэропорта отсудили бомбоубежище в пользу властей

В Алтайском крае арбитражный суд удовлетворил иск Росимущества о передаче противорадиационного укрытия в собственность РФ, которым владело «Авиапредприятие «Алтай», управляющая компания барнаульского аэропорта. Как сообщает «Континент Сибирь», общая площадь нежилого здания с укрытием составила 2,8 тысячи квадратных метров.

По данным на 2016 год, кадастровая стоимость объекта равна 12 млн рублей. Авиапредприятие подало встречный иск, однако ему в этом отказали.

Напомним, что «Авиапредприятие «Алтай» управляет аэропортом Барнаула, пассажиропоток которого в 2021 году составил 514,6 тысячи человек.

Ранее в барнаульском аэропорту закрыли VIP-зал из-за ухода Priority Pass из России. Как рассказал замгендиректора управляющего аэровокзалом «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар, зал пользовался у пассажиров спросом.