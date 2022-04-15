Учредителю алтайской газеты «Листок» предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ

Следственный комитет Республики Алтай предъявил обвинение обозревателю региональной газеты «Листок» Сергею Михайлову по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и органов государственной власти»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, в марте и апреле 2022 года Михайлов на сайте и в печатном издании, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины». Таким образом, обозреватель дискредитировал органы государственной власти и ВС РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. На основании ходатайства суд заключил Михайлова под стражу. Отметим, что по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ нарушителю грозит штраф от трёх до пяти миллионов рублей либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, что Михайлов является учредителем газеты «Листок» в Республике Алтай. 13 апреля стало о его задержании в Московской области. Одновременно с этим правоохранители пришли с обысками и в саму редакцию «Листка». А неделей ранее алтайская газета стала первым российским СМИ, подозреваемым в призывах к антироссийским санкциям.

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Вопрос дня За что задержали учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова и что ему грозит?

Журналист более 20 лет издаёт оппозиционную газету «Листок», в которой регулярно выступал с критикой местных и федеральных властей. С 2010 по 2014 год Михайлов был депутатом Госсобрания республики (Эл Курултая) пятого созыва. Будучи членом Заксобрания, он активно выступал против отмены выборов глав муниципальных районов в республике.

И в отношении самого Михайлова, и в отношении «Листка» неоднократно возбуждались уголовные дела. А с 2016 года сайт издания заблокирован Роскомнадзором.