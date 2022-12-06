Удариться в потолок. Ограничение стоимости российской нефти грозит Европе энергетическими потрясениями

С 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза об установлении предельной стоимости поставляемой российской нефти — 60 долларов за баррель. Кроме того, вступили в силу подготовленные ранее ограничительные меры. Несмотря на то, что об этих шагах ЕС сообщалось давно, далеко не все верили, что европейские страны решатся на них, особенно в условиях растущих экономических трудностей.

Чем обернётся введение потолка цен на нефть из РФ, как будет реагировать наша страна и как вообще это повлияет на мировой нефтяной рынок и экономическую ситуацию в целом, пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Варшава не возражает против «Дружбы»

Верхняя ценовая планка на российскую нефть — одна из мер, давно заготовленных Европой в очередном антироссийском санкционном пакете. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские перевозки нефти из РФ в страны Евросоюза. Страховым компаниям стран ЕС теперь запрещено оказывать услуги по страхованию танкеров для перевозки нашего «чёрного золота» в третьи страны.

Согласно заявлению Совета ЕС, пересмотр ценового потолка будет произведён в середине января 2023 года, а затем — каждые два месяца. Еврочиновники будут наблюдать, как работает данная схема, при этом ориентиром будет являться цена на пять процентов ниже рыночной.

Как известно, все рестрикции вводятся в ответ на российскую военную операцию на Украине, в тщетной попытке остановить её — западные страны считают, что слишком высокие доходы от нефтяной торговли позволяют нашей стране направлять их часть на производство вооружения, используемого в зоне конфликта. Впрочем, Москва неоднократно замечала, что разного рода экономические удары наносят ущерб самой Европе.

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В данном случае особо стоит отметить позицию Польши и прибалтийских республик, выступавших за более низкий уровень предельной цены на нефть из РФ — 30 долларов. Более того, Варшава вместе с Берлином выступала за прекращение поставок в ЕС по трубе. Однако выдвижение такого требования вовсе не помешало полякам оформить заявку для России на поставку по трубопроводу «Дружба» трёх миллионов тонн нефти в 2023 году. Это дало повод российскому вице-премьеру Александру Новаку назвать эти действия «театром абсурда».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович пояснил, что в данном случае польская нефтяная компания PKN Orlen следует положениям ранее заключённых соглашений:

«У неё контракт распространяется на 2023 год, к тому же официально санкций против нефтепровода „Дружба“ нет, значит, отсутствуют и формальные основания заявлять о форс-мажоре и не исполнять договоры. Если польское предприятие откажется выполнять соглашение, то рискует проиграть арбитраж, как его проиграли недавно „Газпрому“ финны, вынужденные теперь заплатить 300 млн долларов. Orlen, конечно, не хочет попасть под санкции ЕС, но ведь формально ограничений на взаимодействие нет, поэтому он и оформил заявку», — рассказал он.

Нефть всё равно будет. Найдутся ли танкеры?

Одной из интриг является поведение нефтяного картеля ОПЕК+, включающего крупнейшие страны — производители нефти. Как пишет американская газета The New York Times, «группа может предпочесть выжидательную позицию, поскольку на нефтяных рынках действуют разнонаправленные тенденции». В то же время, как пишет издание, «глобальный экономический рост замедляется из-за более высоких процентных ставок центрального банка, перебоев с поставками и инфляции». Одновременно «спрос на нефть со стороны Китая, крупнейшего импортёра топлива, снизился из-за карантина по COVID, который негативно сказался на экономике и производственном потенциале страны». По мнению эксперта Kpler (занимается отслеживанием движения судов, в том числе перевозящих топливо) Виктора Катоны, в ближайшее время импорт нефти Поднебесной сильно сократится.

По мнению опрошенных The New York Times специалистов, если нефтяные цены в ближайшие недели станут снижаться, члены ОПЕК+ (в котором одну из ключевых ролей играет Саудовская Аравия) без колебания сократит добычу в январе или феврале будущего года. «Я не думаю, что есть что-то, что мешает ОПЕК убрать нефть с рынка, если она этого захочет», — заявил управляющий директор по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group (фирмы, занимающейся политическими рисками) Раад Алкадири.

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Издание замечает, что «саудовцы вряд ли захотят выступить на чьей-либо стороне против России, которая была полезным союзником в нефтяных вопросах с момента достижения соглашения с ОПЕК в 2016 году».

Станислав Митрахович считает, что в настоящее время для России крайне важно заняться изменением географии нефтяного экспорта:

«Перенаправить экспорт можно в азиатские и ближневосточные страны, а также следует развивать свой танкерный флот, фрахтование и переключаться на страховщиков дружественных нам юрисдикций. Впрочем, как минимум несколько месяцев ещё можно будет возить нефть с помощью западных перевозчиков. Почему не стали к такой ситуации готовиться раньше, скажем, пять-десять лет назад — другой вопрос», — заявил он amic.ru.

На нехватку танкеров обращает внимание и главный редактор журнала «Геоэнергетика инфо» Борис Марцинкевич.

«У нас фактически отсутствует свой танкерный флот, потому что имеющиеся суда „Совкомфлота“ не такие вместительные, как раз были ориентированы на поставки в Европу. Наконец, мы активно пользовались зарубежными танкерами. И для исправления ситуации правительство в последние месяцы, можно сказать, не сделало ничего, в своих лучших, так сказать, традициях», — заметил он amic.ru. По его словам, подобная ситуация может привести к снижению объёмов добычи и поставок нашей нефти на внешний рынок.

Впрочем, кое-что наша страна в этом плане всё же предприняла. Как утверждает британское издание Financial Times со ссылкой на одного из крупнейших мировых судовых брокеров, Москва приобрела для этих целей у одной из стран более сотни устаревших судов. По мнению наблюдателей, купленные танкеры ранее перевозили санкционную иранскую нефть.

Вашингтон ищет выгоду в ущерб Евросоюзу

Что касается ценовых колебаний на мировом рынке, то на фоне новостей о восстановлении китайской экономики стоимость нефти поднялась до 89-90 долларов на нефть марки Brent.

«Пока дикого роста цены не наблюдается, — заявил Митрахович. — Это значит, что рынок считает, что российская нефть продолжит своё присутствие на нём, поэтому нет необходимости отыгрывать потенциальный дефицит в виде повышения стоимости. Раз цена не растёт — значит, рынок полагает, что ситуация под контролем».

Установленный ценовой предел на нефть поддержал и Вашингтон. При этом Соединённые Штаты, явно подталкивавшие ЕС к антироссийским шагам, не настолько щепетильны в вопросах торговли с Москвой, отмечает доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

У США здесь имеются собственные интересы, которые они предпочитают не афишировать, — заявил он amic.ru. — Так, за прошлый год импорт нашей нефти в эту страну вырос втрое, достигнув наивысших показателей за всё время наших двусторонних отношений. После начала СВО американцы, видимо, нашли лазейку — стали получать нефтепродукты, на которые нет ограничений, причём из Индии, но изготовленные из российской нефти.

По словам собеседника, помимо этого для поставок топлива в США порой используются подставные компании, зарегистрированные в государствах, не участвующих в санкционной политике. Кроме того, структура собственности перевозящих нефть танкеров подчас настолько сложна, что очень трудно понять, кто ими реально владеет. Нет препятствий и для смешивания нефти из РФ с топливом из иных стран, что запутает вопрос о происхождении конечного продукта.

Сейчас, после введения ценовых потолков, США надеются, что российская сторона не будет поставлять нефть европейцам либо существенно ограничит их. В результате этого топливо с ещё большим дисконтом станет поступать в ту же Индию, что будет довольно выгодно американцам.

Впрочем, можно также ожидать, что различные рестрикции, в том числе предельный уровень цен, дадут ход более хитроумным схемам их обхода и сделает их весьма популярными у заинтересованных сторон — подобное происходило неоднократно и прежде с государствами, которые попадали под санкции, заключил эксперт.

Что касается Старого света, то его экономику, по словам Станислава Митраховича, ожидают серьёзные испытания:

«Конечно, ЕС находится в сложной ситуации: в феврале будущего года надо будет где-то искать нефтепродукты, на них начнёт действовать эмбарго. А если учесть, что в августе они запретили ввоз российского угля, к тому же санкционные меры привели ещё и к сокращениям поставок газа, — просматривается довольно серьёзный стресс для экономики Европы. Это приведёт к снижению промышленного производства, падению конкурентоспособности европейской экономики, уменьшению доли ЕС в мировом производстве товаров».