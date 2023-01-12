Украина отвела часть войск к белорусской границе

Ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления

12 января 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск к белорусской границе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.

"Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — ответил дипломат на вопрос о том, обеспокоены ли в Киеве ситуацией на белорусской границе.

Напомним, что ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления.