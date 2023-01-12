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Украина отвела часть войск к белорусской границе

Ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления

12 января 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск к белорусской границе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. 

"Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — ответил дипломат на вопрос о том, обеспокоены ли в Киеве ситуацией на белорусской границе.

Напомним, что ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления.

Комментарии 1

  • Если Украина сказала, что отвела часть войск, то никто не знает, отвела или нет. Если наши увидели со спутника, что идет большое скопление войск врага, то наверное был бы ракетный удар по большому скоплению войск, которые видно, что идут
    13 января, Гость   Ответить
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