Украинские хакеры «положили» десятки сайтов в Сибири и на Алтае

Информационные сайты Сибири столкнулись с DDoS-атакой с территории Украины. Проблемы с доступом были у десятков новостных порталов на Алтае, в Бурятии, Красноярском крае, Омской области. Также атакованы региональные сайты в европейской части России, сообщает runews24.ru. Некоторые из них не открываются до сих пор.

Известно, что в нашем крае атакованы интернет-площадки «Алтайской правды», «Банкфакса», «Бийского рабочего» и «Толка».

Утром 16 мая в телеграм-канале краевого управления печати и массовых коммуникаций было опубликовано сообщение одного из пострадавших сайтов:

«Редакция „Толка“ второй день продолжает бороться с масштабной DDoS-атакой. В ближайшее время наш сайт может работать некорректно или быть недоступен. Редакция будет информировать вас о главных событиях в своих социальных сетях».