Украинского блогера Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в госизмене

Украинского политического блогера Анатолия Шария задержали в Испании по обвинению в госизмене. Об этом сообщает RT со ссылкой на испанскую полицию.

Испанские издания пишут о том, что Шария задержали в Таррагоне по «международному ордеру». В СБУ утверждают, что в ближайшее время блогера экстрадируют из Испании на Украину. Также украинские СМИ пишут о том, что в задержании Шария принимал участие Интерпол.

По информации европейского бюро ВГТРК, Шария отпустили под подписку о невыезде, а сам он планирует вернуться домой.

В своих социальных сетях Анатолий Шарий никак не комментировал распространяемую в СМИ информацию. О ситуации не сообщала и его жена.

Анатолий Шарий — блогер, политический деятель и предприниматель. Он писал статьи об организованной преступности на Украине, а позднее стал вести видеоблог, направленный на критику публикаций в украинских и российских СМИ.

Обвинения по двум статьям, включая госизмену, Шарию предъявили в феврале 2021 года.

По информации «Википедии», Шарий был задержан ещё 4 мая.